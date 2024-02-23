В Польше стартовал прием заявок на новые выплаты для украинцев — Finance.ua

В Польше стартовал прием заявок на новые выплаты для украинцев
В Польше возобновляется прием заявок на участие в программе Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Программа создана для финансовой поддержки украинцев, которые пострадали вследствие войны и находятся в Польше, пишет Yavp.pl.
Как отмечают организаторы, регистрацию на пособие возобновили 22 февраля.
Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), инициированная Перемышльским отделом Объединения украинцев в Польше при поддержке международной гуманитарной организации Oxfam, предусматривает три выплаты по 850 злотых каждая через систему BLIK.
Получить пособие могут лица, прибывшие в Польшу после 10 февраля 2022 года, PESEL UKR и соответствующие хотя бы одному из критериев.
Критерии для получения пособия:
- женщина, беременная или кормящая грудью;
- человек с инвалидностью, что влияет на его способность присоединиться к рынку труда;
- человек с хроническими и онкологическими заболеваниями;
- лицо, принадлежащее к этническим группам (ромы);
- одинокая мать и член семьи, имеющая более трех детей;
- люди старше 55 лет;
- лица, лишившиеся имущества и жилья в результате нынешней российской агрессии в Украине;
- лица, ранее проживавшие в нынешних прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
- безработные (или работают неполный рабочий день).
Справка Finance.ua:
- положения спецзакона о помощи украинцам в Польше могут продлиться только до 30 июня 2024 года. Те, кто планирует остаться в стране дольше, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство;
- в Польше подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года во всех воеводствах организованным проживанием воспользовалось почти 531 тысяча беженцев из Украины.
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