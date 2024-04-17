В Польше каждый четвертый украинец работает нелегально: в каких областях больше всего — Finance.ua

В Польше каждый четвертый украинец работает нелегально: в каких областях больше всего Сегодня 08:02 — Личные финансы

В Польше каждый четвертый украинец работает нелегально: в каких областях больше всего

В 2023 году почти 4,8 тысячи украинцев в Польше работали нелегально. Больше всего таких случаев обнаружено в строительной отрасли.

Что обнаружили проверки

В 2023 году Национальная инспекция труда (PIP) провела 9,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. Также провела 39,4 тыс. проверок законности поручения работы. Больше всего касалось граждан Украины — 29,6 тыс.

В ходе проверок на нелегальных работах в прошлом году было выявлено 4747 граждан Украины (в 2022 году — это было 3948 граждан Украины).

В каких сферах больше всего «нелегалов»

Каждый четвёртый нелегально трудоустроенный украинец работал на строительстве.

Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке и в области размещения и питания.

В ходе проверок чаще всего выявляли следующие нарушения:

отсутствие необходимого разрешения на трудоустройство;

выполнение работы на другой должности или на условиях, отличных от указанных в разрешении на работу;

незаключение обязательных трудовых или гражданско-правовых договоров.

На что жалуются украинцы в Польше

В инспекции сообщили, что в 2023 году получили 2,6 тыс. жалоб от граждан Украины. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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Чаще всего они касались невыплаты заработной платы или невыплаты минимальной почасовой ставки по гражданско-правовым договорам. Граждане Украины также сообщали об отсутствии необходимого трудового договора.

Напомним, эксперты проанализировали данные из 32 европейских стран и установили, что Норвегия является лучшей европейской страной для работы женщин.

Справка Finance.ua:

расходы украинцев в Польше в 2023 году составили 7,1 млрд злотых — на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют последние данные польского Главного статистического управления;

в Польше планируется снизить налоги на прибыль для отдельных отраслей хозяйственной деятельности с 1 апреля. Это может стать отличным новшеством для многочисленных украинских женщин, создавших свой бизнес в этой стране;



украинцы без знания языка и квалификации обычно могут устроиться на работу с минимальной зарплатой. С января 2024 года минималка в этой стране составляет 4242 злотых до отчислений.



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