В ПФУ разъяснили, кто имеет право на пенсию по возрасту на льготных условиях — Finance.ua

В ПФУ разъяснили, кто имеет право на пенсию по возрасту на льготных условиях Вчера 19:01 — Личные финансы

В ПФУ разъяснили, кто имеет право на пенсию по возрасту на льготных условиях

Украинцы со стажем работы с вредными и тяжелыми условиями труда могут выйти на пенсию, независимо от места последней работы. Речь идет о людях, работавших на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 и Списку № 2, утвержденному Кабмином.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

В Пенсионный фонд по вопросу о возможности выйти на пенсию досрочно обратился 54-летний мужчина, который 10 лет проработал на строительстве газосварщиком, до этого учился по этой профессии в ПТУ и служил в армии.

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Мужчинам при наличии необходимого вредного стажа пенсия назначается в 55 лет. Для назначения льготной пенсии мужчине, которому 55 лет исполнится в 2023 году, нужно не менее 30 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — на работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2, отметили в ведомстве.

В отношении заявителя юристы пишут, что к его льготному стажу, кроме непосредственно 10 лет вредной работы, может быть отнесен также период обучения в профессионально-техническом училище по специальности, если он работал по приобретенной льготной профессией в течение трех месяцев после окончания учебы и период прохождения военной службы, даже если она прерывала обучение.

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В таком случае, продолжительность льготного стажа заявителя может превысить необходимые для назначения льготной пенсии 12 лет 6 месяцев стажа.

Мужчина может обратиться за назначением льготной пенсии по Списку № 2 в 2023 году, но не ранее месяца до достижения 55-летнего возраста.

«Льготный стаж подтверждается справкой, выданной предприятием по месту работы. Стаж, приобретенный после 21.08.1992, учитывается по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Для этого предоставляется копия приказа предприятия об утверждении результатов аттестации рабочих мест, проведенных из оценки условий труда», — напомнили в фонде.

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