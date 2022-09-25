Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение

Личные финансы
232
Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение
Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение
Из-за войны, которую развязала россия, многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы.
В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение, пишут «Сельские известия».
Пенсионное удостоверение может быть заменено в случае утраты либо если документ стал непригодным для использования, либо человеку назначили другой вид пенсии.
Читайте также
В любом случае, чтобы восстановить пенсионное удостоверение, необходимо подать заявление любым из трех способов:
  • через территориальный орган Пенсионного фонда Украины по местонахождению лица как получателя пенсии;
  • через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «О пенсионном обеспечении». Для этого необходимо авторизироваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ВаnkID;
  • через мобильное приложение «Пенсионный фонд», нажав «В ПФУ» — «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.