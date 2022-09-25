Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение — Finance.ua

Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение
Из-за войны, которую развязала россия, многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы.
В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение, пишут «Сельские известия».
Пенсионное удостоверение может быть заменено в случае утраты либо если документ стал непригодным для использования, либо человеку назначили другой вид пенсии.
Читайте также
В любом случае, чтобы восстановить пенсионное удостоверение, необходимо подать заявление любым из трех способов:
- через территориальный орган Пенсионного фонда Украины по местонахождению лица как получателя пенсии;
- через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «О пенсионном обеспечении». Для этого необходимо авторизироваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ВаnkID;
- через мобильное приложение «Пенсионный фонд», нажав «В ПФУ» — «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью