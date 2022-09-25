Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение — Finance.ua

Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение Вчера 19:35 — Личные финансы

Пенсии в Украине: как восстановить пенсионное удостоверение

Из-за войны, которую развязала россия, многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы.

В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение, пишут «Сельские известия».

Пенсионное удостоверение может быть заменено в случае утраты либо если документ стал непригодным для использования, либо человеку назначили другой вид пенсии.

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В любом случае, чтобы восстановить пенсионное удостоверение, необходимо подать заявление любым из трех способов:

через территориальный орган Пенсионного фонда Украины по местонахождению лица как получателя пенсии;

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «О пенсионном обеспечении». Для этого необходимо авторизироваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ВаnkID;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд», нажав «В ПФУ» — «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

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Дзеркало Тижня По материалам:

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