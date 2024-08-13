В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію» — Finance.ua
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В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію»

Личные финансы
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В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію»
В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію»
В сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) появилась возможность делиться через «Дію» копиями карточки налогоплательщика и свидетельством о рождении ребенка.
Об этом говорится в телеграм-канале «Дії».
«Теперь в сервисных центрах Пенсионного фонда можно делиться еще двумя документами через Дію. Раньше шеринг работал только для ID-карты, а теперь еще и для карты налогоплательщика и свидетельства о рождении ребенка», — говорится в сообщении.
Для каких услуг в ПФУ можно использовать шеринг документов через Дію:
  • назначение и перерасчет пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;
  • назначение социальных услуг;
  • выплата назначенных средств — изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства, возобновление выплаты пенсии;
  • исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц;
  • оформление и получение пенсионного удостоверения;
  • получение справок ОК-5,ОК-7, выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности, других документов;
  • оформление пособия на погребение и т. д.
Напомним, в «Дії» приступили к тестированию новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени. Свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно будет авторизоваться в приложении, и оно появится в перечне документов.
Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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