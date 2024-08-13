В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію» — Finance.ua

В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію» Сегодня 10:14 — Личные финансы

В ПФУ можно делиться копиями еще двух документов через «Дію»

В сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) появилась возможность делиться через «Дію» копиями карточки налогоплательщика и свидетельством о рождении ребенка.

Об этом говорится в телеграм-канале «Дії».

«Теперь в сервисных центрах Пенсионного фонда можно делиться еще двумя документами через Дію. Раньше шеринг работал только для ID-карты, а теперь еще и для карты налогоплательщика и свидетельства о рождении ребенка», — говорится в сообщении.

Для каких услуг в ПФУ можно использовать шеринг документов через Дію:

назначение и перерасчет пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;

назначение социальных услуг;

выплата назначенных средств — изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства, возобновление выплаты пенсии;

исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц;

оформление и получение пенсионного удостоверения;

получение справок ОК-5,ОК-7, выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности, других документов;

оформление пособия на погребение и т. д.

Напомним, в «Дії» приступили к тестированию новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени. Свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно будет авторизоваться в приложении, и оно появится в перечне документов.

Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.

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