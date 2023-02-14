В Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны — Finance.ua
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В Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны

Финтех и Карты
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В Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны
В Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны
Расчеты картами стабильно работают во время войны. Можно пополнять безналичный мобильный счет, оплачивать коммунальные услуги и проводить безналичные переводы средств.
Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов напомнил о лимитах, которые во время войны ввел регулятор по расчетам картами.

Снятие наличных

Гривна:
  • в Украине снять гривну можно в размере 100 тыс. грн в день с одного счета. Зарплату и социальные выплаты клиенты могут снимать в неограниченном размере. Также банки могут устанавливать ограничения на максимальную сумму, которую можно снять в одном банкомате.
Валюта:
  • валюту в Украине можно снять в кассе в эквиваленте 100 тыс. грн в день с одного счета только с валютных счетов/карт. Банкоматы в нашей стране валюту не выдают;
  • за границей можно снять валюту в размере не более 12 500 грн. в течение 7 дней со всех гривневых счетов;
  • у валютных карт лимиты больше: с них можно снимать не более эквивалента 100 000 грн со счета в день.

Расчеты в торгово-сервисной сети картами украинских банков:

  • в Украине — без ограничений;
  • за рубежом: с валютных карт — без ограничений, с гривневых — в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц со всех счетов клиента банка.

Переводы

Гривна:
  • за границу переводы с гривневых карт на карты иностранных финансовых учреждений запрещены (Р2Р-переводы);
  • также с таких карт нельзя перевести средства на финтех-сервисы PayPal, Revolut, TransferGo, Skrill, Wise и криптобиржи (так называемые quasi cash переводы). Получать деньги от них на гривневые карты можно;
  • с гривневой карты вы не сможете сделать перевод и на собственный зарубежный счет/карту.
Валюта:
  • если у вас валютная карта, то вы можете отправлять переводы на карту иностранного банка (Р2Р-переводы) в пределах 100 000 грн в месяц в эквиваленте со всех счетов в иностранной валюте. В этот лимит входят и операции quasi cash, а также переводы на собственные зарубежные счета и карты;
«Обратите внимание, что часто лучшим вариантом перевода средств является использование не карточного счета, а счета IBAN. К примеру, переводы в гривнах со своего украинского IBAN счета на чужой/или свой украинский IBAN счет не лимитированы ограничениями НБУ (если вы резидент Украины). В таком случае тарифы, скорее всего, будут для вас выгоднее», — посоветовал Наумов.
Напомним, к переводам с карты на карту нужно относиться крайне ответственно. Периодически случаются крайне неприятные случаи, когда деньги уходят «в никуда», а не тому человеку, которому они предназначались. Что в таком случае можно сделать, рассказываем здесь.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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