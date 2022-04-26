В ОП прокомментировали план восстановления Украины — Finance.ua

В ОП прокомментировали план восстановления Украины

Сегодня 12:21 — Казна и Политика

План восстановления и развития Украины United24, подготовленный Министерством экономики, является действенной моделью реанимации экономики через свободный доступ к крупному европейскому рынку.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

«Это большой якорь для экономики, нам это нужно, чтобы отстроиться. И это в интересах Европы, потому что чем сильнее будет наша экономика, тем сильнее будет обороноспособность, и тем лучше будет безопасность ситуация в Европе. И чем сильнее у нас будет экономика, тем меньше возможностей для политической дестабилизации со стороны России», — пояснил он.

Милованов добавил, что мотивацией для бизнеса со всего мира инвестировать в Украину будет не только возможность дальнейшего экспорта продукции в ЕС, но и другие преимущества.

«Намного лучше будет инвестировать в Украину, чем инвестировать в ту же Польшу или Германию, потому что там налоги будут выше и расходы любые будут выше», — сказал он.

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