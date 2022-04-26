В ОП прокомментировали план восстановления Украины — Finance.ua

«Это большой якорь для экономики, нам это нужно, чтобы отстроиться. И это в интересах Европы, потому что чем сильнее будет наша экономика, тем сильнее будет обороноспособность, и тем лучше будет безопасность ситуация в Европе. И чем сильнее у нас будет экономика, тем меньше возможностей для политической дестабилизации со стороны России», — пояснил он.
Милованов добавил, что мотивацией для бизнеса со всего мира инвестировать в Украину будет не только возможность дальнейшего экспорта продукции в ЕС, но и другие преимущества.
«Намного лучше будет инвестировать в Украину, чем инвестировать в ту же Польшу или Германию, потому что там налоги будут выше и расходы любые будут выше», — сказал он.