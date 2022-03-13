В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink — Finance.ua

В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink

Фото: https://www.facebook.com/peterodua

В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink, которые предоставил Украине Илон Маск, чтобы обеспечить доступ к спутниковому Интернету при возникновении проблем с доступом к традиционной Интернет-сети.

Об этом сообщает депутат Одесского горсовета Петр Обухов в Фейсбуке

«Теперь нам не страшно, что могут вырубить интернет в нашем штабе», — отметил Обухов.

Одна из первых партий оборудования от SpaceX для работы спутникового интернета Starlink была размещена в Одесском гуманитарном центре на Ришельевской улице. Новую аппаратуру будут использовать при потере доступа к сети Интернет.

Предоставляемое компанией Илона Маска оборудование качественно отличается от предыдущих моделей: система способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

28 февраля первая партия станций спутникового Интернета Starlink прибыла в Украину.

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