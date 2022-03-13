В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink

Сегодня 06:45Технологии&Авто
0
Фото: https://www.facebook.com/peteroduaФото: https://www.facebook.com/peterodua
В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink, которые предоставил Украине Илон Маск, чтобы обеспечить доступ к спутниковому Интернету при возникновении проблем с доступом к традиционной Интернет-сети.
Об этом сообщает депутат Одесского горсовета Петр Обухов в Фейсбуке.
«Теперь нам не страшно, что могут вырубить интернет в нашем штабе», — отметил Обухов.
Одна из первых партий оборудования от SpaceX для работы спутникового интернета Starlink была размещена в Одесском гуманитарном центре на Ришельевской улице. Новую аппаратуру будут использовать при потере доступа к сети Интернет.
Предоставляемое компанией Илона Маска оборудование качественно отличается от предыдущих моделей: система способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети.
Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.
28 февраля первая партия станций спутникового Интернета Starlink прибыла в Украину.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.