В очереди для прохода по «зерновому коридору» в Турции стоят 77 судов — Finance.ua

В очереди для прохода по «зерновому коридору» в Турции стоят 77 судов Сегодня 19:34 — Аграрный рынок

Украина вместе с партнерами ищет способы усиления зерновой инициативы и расширения ее возможностей, поскольку у россии все еще есть возможность ограничивать ее работу. Так, в настоящее время в очереди для прохода инспекции в Турции стоят 77 судов.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Зерновая инициатива продлена на 120 дней, но у россии все еще есть инструменты для искусственного ограничения ее возможностей», — отметил он.

Министр сообщил, что в настоящее время в очереди для прохода инспекции в Турции стоят 77 судов. Из-за позиции рф в день происходит в 5 раз меньше инспекций, чем было. А порты Большой Одессы используют до 50% своих мощностей. Как результат, в ноябре ожидается, что по объему экспорта зерновых Украина не выйдет и на 3 миллиона тонн. В то время как в октябре этот показатель равнялся 4,3 миллиона тонн, а технически мы способны вывозить и 6 миллиона тонн в месяц.

Кубраков обсудил с послом США Бриджит Бринк и специальным уполномоченным по санкционной политике США Джеймсом О’Брайеном способы усиления зерновой инициативы и расширение ее возможностей.

«Стратегически мы должны достичь не только ускорения инспекций на Босфоре, но и присоединения к инициативе портов Николаева и пролонгации соглашения минимум на год. Что касается присоединения к инициативе портов Николаева, мы официально обратились в ООН и Турцию с предложением рассмотреть изменения к инициативе», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Украина, несмотря на войну, будет выполнять свои экспортные обязательства по поставке зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом Президент Владимир Зеленский подчеркнул во время первого Международного учредительного саммита по реализации инициированной Украиной программы Grain from Ukraine.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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