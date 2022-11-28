В очереди для прохода по «зерновому коридору» в Турции стоят 77 судов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В очереди для прохода по «зерновому коридору» в Турции стоят 77 судов

Аграрный рынок
6
Украина вместе с партнерами ищет способы усиления зерновой инициативы и расширения ее возможностей, поскольку у россии все еще есть возможность ограничивать ее работу. Так, в настоящее время в очереди для прохода инспекции в Турции стоят 77 судов.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Зерновая инициатива продлена на 120 дней, но у россии все еще есть инструменты для искусственного ограничения ее возможностей», — отметил он.
Министр сообщил, что в настоящее время в очереди для прохода инспекции в Турции стоят 77 судов. Из-за позиции рф в день происходит в 5 раз меньше инспекций, чем было. А порты Большой Одессы используют до 50% своих мощностей. Как результат, в ноябре ожидается, что по объему экспорта зерновых Украина не выйдет и на 3 миллиона тонн. В то время как в октябре этот показатель равнялся 4,3 миллиона тонн, а технически мы способны вывозить и 6 миллиона тонн в месяц.
Читайте также
Кубраков обсудил с послом США Бриджит Бринк и специальным уполномоченным по санкционной политике США Джеймсом О’Брайеном способы усиления зерновой инициативы и расширение ее возможностей.
«Стратегически мы должны достичь не только ускорения инспекций на Босфоре, но и присоединения к инициативе портов Николаева и пролонгации соглашения минимум на год. Что касается присоединения к инициативе портов Николаева, мы официально обратились в ООН и Турцию с предложением рассмотреть изменения к инициативе», — подчеркнул министр.
Как сообщалось, Украина, несмотря на войну, будет выполнять свои экспортные обязательства по поставке зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом Президент Владимир Зеленский подчеркнул во время первого Международного учредительного саммита по реализации инициированной Украиной программы Grain from Ukraine.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.