В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку — Finance.ua

В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку

Компания «Новая почта» с мая запускает грузовые авиарейсы своим собственным флотом. Первыми маршрутами «Supernova Airlines» были выбраны Рига-Жешув — четыре раза в неделю и один рейс в неделю Жешув-Кишинев.

В компании говорят, что, возможно, добавят еще какое-то направление из Западной Европы и увеличат частоту на Кишинев, если будет спрос. Рынок Европы для «Supernova Airlines» пока новый, поэтому расширяться будут постепенно, рассказал в интервью изданию ЦТС гендиректор Ярослав Красножон.

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В компании также планируют соединить США и Китай с ЕС, а после открытия неба в Украине начать выполнять рейсы из отечественных аэропортов.

Флот Supernova Airlines сейчас состоит из двух Ан-26, которые компания взяла на правах лизинга. Один из них находится на техническом обслуживании в Словакии, другой — в Украине.

Красножон сообщил, что компания «Supernova Airlines» была основана еще 1 октября 2021 года и до начала полномасштабного вторжения планировалось, что полеты начнутся в конце апреля — начале мая 2022 года на самолетах Ан-26.

«В начале июня мы должны были доставить первый самолет Boeing 757, на котором осуществляли бы авиарейсы в США. Однако владелец самолета вынужденно вышел из соглашения по лизингу, ведь военные риски оказались для него неприемлемыми. Мы вернемся к переговорам после победы Украины», — рассказал он.

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Аэропорт для постоянного базирования авиакомпания пока не выбрала.

Компания «Новая почта» в марте открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах. Количество отделений планируется увеличить до 50.

Кроме того, «Новая почта» уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.

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Центр транспортних стратегій По материалам:

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