В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку — Finance.ua
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В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку

Фондовый рынок
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В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку
В «Новой почте» рассказали, когда и в каких странах начнут авиадоставку
Компания «Новая почта» с мая запускает грузовые авиарейсы своим собственным флотом. Первыми маршрутами «Supernova Airlines» были выбраны Рига-Жешув — четыре раза в неделю и один рейс в неделю Жешув-Кишинев.
В компании говорят, что, возможно, добавят еще какое-то направление из Западной Европы и увеличат частоту на Кишинев, если будет спрос. Рынок Европы для «Supernova Airlines» пока новый, поэтому расширяться будут постепенно, рассказал в интервью изданию ЦТС гендиректор Ярослав Красножон.
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В компании также планируют соединить США и Китай с ЕС, а после открытия неба в Украине начать выполнять рейсы из отечественных аэропортов.
Флот Supernova Airlines сейчас состоит из двух Ан-26, которые компания взяла на правах лизинга. Один из них находится на техническом обслуживании в Словакии, другой — в Украине.
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Красножон сообщил, что компания «Supernova Airlines» была основана еще 1 октября 2021 года и до начала полномасштабного вторжения планировалось, что полеты начнутся в конце апреля — начале мая 2022 года на самолетах Ан-26.
«В начале июня мы должны были доставить первый самолет Boeing 757, на котором осуществляли бы авиарейсы в США. Однако владелец самолета вынужденно вышел из соглашения по лизингу, ведь военные риски оказались для него неприемлемыми. Мы вернемся к переговорам после победы Украины», — рассказал он.
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Аэропорт для постоянного базирования авиакомпания пока не выбрала.
Компания «Новая почта» в марте открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах. Количество отделений планируется увеличить до 50.
Кроме того, «Новая почта» уже открылась в Литве и Польше, а теперь планирует открытие отделений в Эстонии, Латвии, Румынии, Германии и Чехии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Центр транспортних стратегій
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