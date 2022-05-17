В Нигерии приравняли криптовалюты к ценным бумагам — Finance.ua

Зарегистрированные площадки обязаны предоставить регулятору список активов и получить для каждого одобрение. SEC просит биржи придерживаться «честной, разумной и прозрачной» политики в отношении комиссий.
В 2020 году SEC признала криптоактивы ценными бумагами с оговоркой «если не доказано иное». Таким образом, Комиссия оставила за эмитентами право доказать, что тот или иной актив не подпадает под ее юрисдикцию.
Региональный менеджер биржи Luno Оуэн Одиа в комментарии Bloomberg отметил, что новые правила могут выступить «в качестве предвестника неожиданного шага центрального банка, который изменит свой подход, создав критически важную основу для массового внедрения криптовалют по всей стране».
В феврале 2021 года ЦБ Нигерии запретил коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами.
Позднее Сенат предложил центробанку регулировать отрасль, а не ограничивать ее.