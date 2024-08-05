В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение — Finance.ua

В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение
С 1 августа 2024 года украинцы в Нидерландах могут получить местные водительские права. Для этого нужно сдать экзамен.
Об этом говорится на странице Центрального бюро водительских прав, пишет uamedia.eu.
Что было до этого
До настоящего времени украинцы не могли сдать местный экзамен. Даже для тех, кто учился отлично, не выдавали сертификаты.
Те, у кого есть украинские права, могут пользоваться ими в дальнейшем. Они будут оставаться действительными даже тогда, когда их фактический срок действия истечет.
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Справка Finance.ua:
- В Мининфраструктуры Польши планируется повысить плату за выдачу водительских прав. В ведомстве рассматривается повышение на 47−50% для национальных водительских прав и на 35 злотых для международных. Причиной повышения в министерстве назвали увеличение затрат на изготовление документов. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.
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