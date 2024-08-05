В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение — Finance.ua

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В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение

Технологии&Авто
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В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение
В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение
С 1 августа 2024 года украинцы в Нидерландах могут получить местные водительские права. Для этого нужно сдать экзамен.
Об этом говорится на странице Центрального бюро водительских прав, пишет uamedia.eu.
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Что было до этого
До настоящего времени украинцы не могли сдать местный экзамен. Даже для тех, кто учился отлично, не выдавали сертификаты.
Те, у кого есть украинские права, могут пользоваться ими в дальнейшем. Они будут оставаться действительными даже тогда, когда их фактический срок действия истечет.
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Справка Finance.ua:

  • В Мининфраструктуры Польши планируется повысить плату за выдачу водительских прав. В ведомстве рассматривается повышение на 47−50% для национальных водительских прав и на 35 злотых для международных. Причиной повышения в министерстве назвали увеличение затрат на изготовление документов. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Автогражданка (ОСАГО)

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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