В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение — Finance.ua

В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

В Нидерландах украинцы смогут получить местное водительское удостоверение

С 1 августа 2024 года украинцы в Нидерландах могут получить местные водительские права. Для этого нужно сдать экзамен.

Об этом говорится на странице Центрального бюро водительских прав, пишет uamedia.eu.

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Что было до этого

До настоящего времени украинцы не могли сдать местный экзамен. Даже для тех, кто учился отлично, не выдавали сертификаты.

Те, у кого есть украинские права, могут пользоваться ими в дальнейшем. Они будут оставаться действительными даже тогда, когда их фактический срок действия истечет.

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Справка Finance.ua:

В Мининфраструктуры Польши планируется повысить плату за выдачу водительских прав. В ведомстве рассматривается повышение на 47−50% для национальных водительских прав и на 35 злотых для международных. Причиной повышения в министерстве назвали увеличение затрат на изготовление документов. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

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