В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы — президент ЕИБ
Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) считает, что Украина экономически конкурентоспособна — страну нельзя недооценивать, а в некоторых сферах украинцы вообще оставили далеко позади значительное количество стран ЕС.
Об этом пишет немецкое издание Welt.
«Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер считает, что Украина экономически конкурентоспособна, в том числе учитывая возможное вступление в ЕС», — отмечает издание.
«Это страна, которая легко идет в ногу с нами», — сказал Хойер.
Президент ЕИБ считает, что есть сферы, в которых Украина с большим отрывом даже обогнала страны ЕС.
«В сфере цифровизации украинцы на световые годы опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию. Также стоит упомянуть сельское хозяйство, которое играет важную роль в мировом предложении зерна. И у них есть промышленность, которая уже была авангардом развития в Советском Союзе — например, в военных технологиях», — цитирует Хойера издание.
Но есть и серьезные проблемы, подчеркнул президент ЕИБ.
«Я не наивный. Коррупция эндемичная и экстремальная. Вот почему вы должны быть бдительными», — отметил он.
В то же время Хойер предостерег от ошибочной оценки Украины сквозь призму проблем.
«Мы должны преодолеть идею, что страна с десятками миллионов нищих приходит к нам», — отметил Хойер.
Он выразил уверенность, что препятствия для украинцев в подготовке к членству в ЕС «преодолимы».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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