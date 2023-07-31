В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы — президент ЕИБ Сегодня 09:33

В некоторых сферах украинцы на световые годы опережают ЕС, но есть проблемы — президент ЕИБ

Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) считает, что Украина экономически конкурентоспособна — страну нельзя недооценивать, а в некоторых сферах украинцы вообще оставили далеко позади значительное количество стран ЕС.

Об этом пишет немецкое издание Welt

«Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер считает, что Украина экономически конкурентоспособна, в том числе учитывая возможное вступление в ЕС», — отмечает издание.

«Это страна, которая легко идет в ногу с нами», — сказал Хойер.

Президент ЕИБ считает, что есть сферы, в которых Украина с большим отрывом даже обогнала страны ЕС.

«В сфере цифровизации украинцы на световые годы опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию. Также стоит упомянуть сельское хозяйство, которое играет важную роль в мировом предложении зерна. И у них есть промышленность, которая уже была авангардом развития в Советском Союзе — например, в военных технологиях», — цитирует Хойера издание.

Но есть и серьезные проблемы, подчеркнул президент ЕИБ.

«Я не наивный. Коррупция эндемичная и экстремальная. Вот почему вы должны быть бдительными», — отметил он.

В то же время Хойер предостерег от ошибочной оценки Украины сквозь призму проблем.

«Мы должны преодолеть идею, что страна с десятками миллионов нищих приходит к нам», — отметил Хойер.

Он выразил уверенность, что препятствия для украинцев в подготовке к членству в ЕС «преодолимы».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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