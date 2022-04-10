В НБУ рассказали, куда направят средства со специального счета МВФ — Finance.ua

«Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины», — сообщил регулятор.
Отмечается, что переводить помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные организации.
Создание инструмента было инициировано канадским исполнительным директором в МВФ и сразу было поддержано директорами от нидерландско-бельгийской группы стран, в которую входит и Украина, а также группы стран Скандинавии и Балтии.
Также регулятор подтвердил, что правительство Канады планирует выделить до 1 млрд канадских долларов для перевода на этот счет.
Как сообщил в комментарии глава НБУ Кирилл Шевченко, он инициировал встречу на следующей неделе с послами стран «Группы семи», чтобы обсудить предстоящую поддержку.