В НБУ объяснили, когда стоит ждать стабилизации курса валют в Украине — Finance.ua
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В НБУ объяснили, когда стоит ждать стабилизации курса валют в Украине

Валюта
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На наличном валютном рынке Украины в ближайшее время ожидается уменьшение колебаний. Нацбанк способствовал увеличению объема предложения валюты и уменьшению спроса.
Об этом сообщили в НБУ на запрос РБК-Украина.
С 21 июля наличный валютный рынок отреагировал на фиксацию официального курса гривны к доллару США на уровне 36,6 гривни.
«Такие колебания успокаиваются со временем. Курс гривны в наличном сегменте рынка даже несмотря на войну колеблется в обе стороны, о чем свидетельствует динамика рынка на протяжении всего срока действия военного положения», — отметили в НБУ.
Кроме того, в регуляторе рассказали, что с 27 июля вступило в силу одно из решений Нацбанка, которое направлено на уменьшение колебаний на наличном валютном рынке и стабилизации украинцам. В связи с этим банки могут увеличить объемы продажи наличной валюты украинцам.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
При этом НБУ в тот же день повысил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.
По состоянию на 28 июля, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 65 копеек — до 40,45 грн/долл. В то же время относительно евро гривна ослабла на 63 копейки — до 40,83 грн/евро.

Международные денежные переводы сегодня

По материалам:
УНІАН
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