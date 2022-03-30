В НБУ назвали шаги на военное время, сохранившие финансовую стабильность в Украине — Finance.ua

В НБУ назвали шаги на военное время, сохранившие финансовую стабильность в Украине
Национальный банк Украины разработал план бесперебойной работы финансовой системы в условиях агрессии и оперативно 24 февраля ввел ряд ограничений. НБУ также использовал нетрадиционные меры, направленные на поддержание финансовой системы.
Как следствие, даже после месяца уничтожения инфраструктуры и геноцида мирного населения россией украинские банки обеспечивают бесперебойную работу своих отделений (если это не угрожает жизни и здоровью населения) и по возможности пополняют банкоматы наличными, отметил он.
Кроме того, сегодня в регионах, где не ведутся боевые действия, работает более 90% банковских отделений. Безналичные расчеты не ограничивались и производятся бесперебойно.
В то же время на время войны НБУ временно отказался от использования основного монетарного инструмента — ключевой ставки, поскольку в условиях действия административных ограничений рыночные инструменты, к сожалению, не играют важной роли.
Николайчук сообщил, что НБУ вернется на рельсы инфляционного таргетирования с плавающим курсом и откажется от финансирования госбюджета после победы Украины.
«Помогают удерживать финансовую оборону введенные санкции и выход компаний и учреждений с российского рынка. Это значительно ухудшило экономическую ситуацию россии и является важным фактором для ограничения финансирования агрессии россии», — добавил он.