В НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений — Finance.ua
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В НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений

Сегодня 15:10Валюта
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В Национальном банке начали задумываться о частичном послаблении валютных ограничений. Эти послабления будут производиться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность финансовой системы.
Об этом сообщает НБУ.
В НБУ отмечают, что адекватная во время войны ситуация с курсом валют стала возможной благодаря взвешенным решениям регулятора. Там отмечают, что они не только сохранили равновесие банковской системы, но и поспособствовали укреплению гривны.
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Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и больше, сейчас опустился до 30 гривен. Таким образом, он максимально приблизился к зафиксированному НБУ официальному курсу, который составляет 29,25 гривны за доллар.
Что касается европейской валюты, то за нее в обменниках просят 34 гривны. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.
Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

Узнайте первыми все о курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: РБК-Україна
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