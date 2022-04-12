В НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений — Finance.ua

В НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений

Сегодня 15:10 — Валюта

В Национальном банке начали задумываться о частичном послаблении валютных ограничений. Эти послабления будут производиться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность финансовой системы.

Об этом сообщает НБУ.

В НБУ отмечают, что адекватная во время войны ситуация с курсом валют стала возможной благодаря взвешенным решениям регулятора. Там отмечают, что они не только сохранили равновесие банковской системы, но и поспособствовали укреплению гривны.

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Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и больше, сейчас опустился до 30 гривен. Таким образом, он максимально приблизился к зафиксированному НБУ официальному курсу, который составляет 29,25 гривны за доллар.

Что касается европейской валюты, то за нее в обменниках просят 34 гривны. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

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