В "Нафтогазе" рассказали, что украинцам делать с подачей показателей в условиях войны — Finance.ua

В "Нафтогазе" рассказали, что украинцам делать с подачей показателей в условиях войны

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Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала возможность введения новых годовых тарифов на газ после окончания действующего тарифа 30 апреля.

Как сообщается на странице «Нафтогаза» в Facebook , «компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока не известна».

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В то же время в компании попросили потребителей газа по возможности передавать показатели счетчиков и оплачивать предоставленные услуги.

«Мы просим всех клиентов по возможности передать данные до 5 апреля, чтобы в ваших квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа», — говорится в сообщении.

Передавать показания счетчика нужно по-прежнему облгазу.

Справка Finance.ua:

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