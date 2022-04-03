В "Нафтогазе" рассказали, что украинцам делать с подачей показателей в условиях войны — Finance.ua
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В "Нафтогазе" рассказали, что украинцам делать с подачей показателей в условиях войны

Сегодня 14:00Личные финансы
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Компания «Нафтогаз Украины» прокомментировала возможность введения новых годовых тарифов на газ после окончания действующего тарифа 30 апреля.
Как сообщается на странице «Нафтогаза» в Facebook, «компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока не известна».
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В то же время в компании попросили потребителей газа по возможности передавать показатели счетчиков и оплачивать предоставленные услуги.
«Мы просим всех клиентов по возможности передать данные до 5 апреля, чтобы в ваших квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа», — говорится в сообщении.
Можно ли не платить за коммуналку во время войны — ответ Лазебной
Передавать показания счетчика нужно по-прежнему облгазу.

Справка Finance.ua:

  • Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии. При оплате жилищно-коммунальных услуг через муниципальные сервисы комиссия не взимается. Об этом напоминает УК «Центр коммунального сервиса».

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По материалам: УНІАН
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