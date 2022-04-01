Во Львовской области открыли новое газовое месторождение — Finance.ua

Ночные взрывы во Львовской области связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу», — отметил он.
В четверг во время вечерней воздушной тревоги жители отдельных районов Львовской области слышали звуки, похожие на взрывы. Козицкий впоследствии сказал, что угроз из воздуха для области не было, а источником звука была газодобывающая вышка, которая неожиданно произвела контролируемый выброс смежных газов.