Во Львовской области открыли новое газовое месторождение — Finance.ua
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Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Вчера 21:37Энергетика
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Ночные взрывы во Львовской области связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу», — отметил он.
В четверг во время вечерней воздушной тревоги жители отдельных районов Львовской области слышали звуки, похожие на взрывы. Козицкий впоследствии сказал, что угроз из воздуха для области не было, а источником звука была газодобывающая вышка, которая неожиданно произвела контролируемый выброс смежных газов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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