Во Львовской области открыли новое газовое месторождение — Finance.ua

Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Вчера 21:37 — Энергетика

Ночные взрывы во Львовской области связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.

Об этом сообщает в своем Telegram -канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу», — отметил он.

В четверг во время вечерней воздушной тревоги жители отдельных районов Львовской области слышали звуки, похожие на взрывы. Козицкий впоследствии сказал, что угроз из воздуха для области не было, а источником звука была газодобывающая вышка, которая неожиданно произвела контролируемый выброс смежных газов.

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