В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время — Finance.ua
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В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время

Валюта
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В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время
В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время
Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию.
Об этом на пресс-брифинге рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Он отметил, что в условиях войны фиксация курса — это якорь для стабилизации ожиданий и действенный инструмент обеспечения стабильности.
«Фиксация курса — мера временная. Для нас приоритет — плавающее курсообразование. К сожалению, пока предпосылок для возврата нет, это видно из интервенций. Для перехода чистая продажа валюты Нацбанком должна быть меньше», — отметил топ-менеджер регулятора.

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Он добавил, что валютный рынок не может сам себя сбалансировать, чтобы НБУ занимался только нивелированием чрезмерных колебаний.
«На данный момент точных дат возврата к плавающему курсу назвать не можем. Рынок к этому не готов», — добавил Гелетий.
Что касается валютных ограничений, то регулятор остается в таком же подходе. Но заместитель главы Нацбанка не исключает их ослабления при возможности и в случае необходимости введения новых.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара на черном рынке в октябре может развиваться по нескольким сценариям: либо с финансовой помощью Международного валютного фонда и Европейского союза, либо без помощи. В случае первого доллар удержится на отметке 43 гривны, а по второму сценарию гривну ждет официальная девальвация;
  • на фоне постоянных изменений в информационном пространстве страны курс валют существенно дестабилизировался. Поэтому можно увидеть, что, к примеру, европейская валюта ослабевает. Однако доллар, напротив, только укрепляется. Эксперт рассказал, в какой валюте безопаснее держать сбережения.
По материалам:
Економічна Правда
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