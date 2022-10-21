В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время Сегодня 10:02 — Валюта

В Нацбанке рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время

Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию.

Об этом на пресс-брифинге рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он отметил, что в условиях войны фиксация курса — это якорь для стабилизации ожиданий и действенный инструмент обеспечения стабильности.

«Фиксация курса — мера временная. Для нас приоритет — плавающее курсообразование. К сожалению, пока предпосылок для возврата нет, это видно из интервенций. Для перехода чистая продажа валюты Нацбанком должна быть меньше», — отметил топ-менеджер регулятора.

Он добавил, что валютный рынок не может сам себя сбалансировать, чтобы НБУ занимался только нивелированием чрезмерных колебаний.

«На данный момент точных дат возврата к плавающему курсу назвать не можем. Рынок к этому не готов», — добавил Гелетий.

Что касается валютных ограничений, то регулятор остается в таком же подходе. Но заместитель главы Нацбанка не исключает их ослабления при возможности и в случае необходимости введения новых.

Справка Finance.ua:

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Економічна Правда По материалам:

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