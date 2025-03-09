В Минобороны рассказали, сколько женщин служит в ВСУ — Finance.ua

В Минобороны рассказали, сколько женщин служит в ВСУ Сегодня 19:06

В Вооруженных силах Украины служат более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Женщины проходят службу в разных военных специальностях: медики, связисты, снайперы и т. д.

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Более 5500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.

Женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.

В то же время, законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых:

отдельные служебные помещения для размещения при развертывании лагерей;

ограничение по физическим нагрузкам;

возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения и т. д.

По словам заместителя министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, Минобороны продолжает активно внедрять политику гендерного равенства в армии, в частности, обеспечивает равные возможности для карьерного роста, создает специальные программы, развивает международное партнерство — Канада, Великобритания, Швеция, НАТО.

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Он отметил, что законодательство прямо запрещает дискриминацию, насилие и сексуальные притязания в армии. Ответственность за такие нарушения — от дисциплинарных взысканий до уголовной ответственности.

Замминистра обороны добавил, что одним из приоритетов министерства в этом направлении остается медицинское обеспечение военнослужащих и полный доступ к медицинским услугам.

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