В Минобороны рассказали, сколько женщин служит в ВСУ — Finance.ua

В Минобороны рассказали, сколько женщин служит в ВСУ
В Вооруженных силах Украины служат более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Женщины проходят службу в разных военных специальностях: медики, связисты, снайперы
и т. д.
Более 5500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.
Женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.
В то же время, законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых:
- отдельные служебные помещения для размещения при развертывании лагерей;
- ограничение по физическим нагрузкам;
- возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения
и т. д.
По словам заместителя министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, Минобороны продолжает активно внедрять политику гендерного равенства в армии, в частности, обеспечивает равные возможности для карьерного роста, создает специальные программы, развивает международное партнерство — Канада, Великобритания, Швеция, НАТО.
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Он отметил, что законодательство прямо запрещает дискриминацию, насилие и сексуальные притязания в армии. Ответственность за такие нарушения — от дисциплинарных взысканий до уголовной ответственности.
Замминистра обороны добавил, что одним из приоритетов министерства в этом направлении остается медицинское обеспечение военнослужащих и полный доступ к медицинским услугам.
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