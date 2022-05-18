В МВФ обсудят возможность конфискации валютных резервов центробанка россии — Finance.ua

В МВФ обсудят возможность конфискации валютных резервов центробанка россии

Сегодня 15:32 — Казна и Политика

В МВФ обсудят возможность конфискации валютных резервов центробанка россии

МВФ будет обсуждать внутри организации возможность конфискации валютных резервов центробанка россии, однако о каком-либо решении говорить еще рано.

Об этом в комментарии Financial Times заявила заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Мы обсуждаем любую политику, которая может повлечь последствия для международной валютной системы», — отметила Гопинат.

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Такие обсуждения готовятся на фоне ситуации, когда Украине недостает финансовой поддержки западных партнеров.

По словам Гопинат, до сих пор выплаты были относительно небольшими и срочно требовалось новое финансирование для поддержки экономики и предотвращения «серьезной макроэкономической дестабилизации».

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«Важный момент — быстро доставить деньги в Украину и по большей части в форме грантового финансирования», — отметила Гопинат.

По ее словам, мировое сообщество очень заинтересовано в том, чтобы увидеть, как сделать это финансирование доступным. Однако с точки зрения фактических выплат цифры невелики.

В свою очередь глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что хотя украинское правительство продолжает функционировать, ему нужны бюджетные средства для оплаты труда солдат, служащих и пенсионеров, а также для удовлетворения основных потребностей своих граждан.

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