Минюст назвал четыре возможных направления конфискации активов россии — Finance.ua

Минюст назвал четыре возможных направления конфискации активов россии

Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Самый простой способ конфискации активов россии — в связи с военным положением, но он обязывает компенсировать их стоимость.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции со ссылкой на слова министра юстиции Дениса Малюськи.

По словам министра, Украина имеет четыре возможных направления конфискации активов россии и связанных с нею компаний.

Во первых — это конфискация такого имущества по решению суда, как это произошло с активами депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, когда был наложен арест на имущество в рамках уголовного производства судом.

Имущество, указанное в перечне определения суда, было передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а затем АРМА, в связи со специфическим статусом активов, передало их в управление национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» по упрощенной процедуре через распоряжение Кабинета Министров.

Второе направление — новый закон о конфискации российских активов, который уже направлен на подпись Президенту. Согласно ему, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться лица, которые попадут под санкции, в том числе санкции в виде взыскания имущества в доход государства.

При этом переход имущества в собственность государства будет происходить довольно быстро — в течение месяца после сбора документов, подтверждающих российскую собственность, а также связь и поддержку государства-агрессора.

В-третьих — есть действующий закон — о национализации имущества российского государства, в частности там речь идет о Сбербанке и его активах и о Проминвестбанке.

Четвертый — самый простой способ, — конфискация имущества в связи с военным положением. Однако, по словам Малюськи, этот путь нежелателен. Хотя такая конфискация не требует никакой аргументации, но возникает обязанность компенсировать стоимость. Поэтому такой способ пока не используется.

По словам Малюськи, реальные шаги по конфискации российских активов в Украине станут хорошим примером для международного сообщества сделать то же самое, тем более что Украина уже предложила юридический механизм для такой реализации.

Министр отметил, что если этот механизм будет имплементирован западными партнерами в ближайшее время, то Украина сможет рассчитывать на получение денег Центробанка россии уже в конце этого года.

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