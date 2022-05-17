Министр финансов Германии заявил, что готов к конфискации активов Центробанка россии — Finance.ua
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Министр финансов Германии заявил, что готов к конфискации активов Центробанка россии

Сегодня 15:47Казна и Политика
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что открыт для идеи конфискации российских государственных активов для финансирования восстановления Украины.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt и трем другим европейским изданиям.
«Я политически открыт для идеи конфискации иностранных активов Центрального банка России. Мы уже ведем это обсуждение в „Большой семерке“ и ЕС, и предложения лежат на столе», — сказал Линднер.
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Относительно частных российских активов, по словам министра, нужно посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона.
«Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — добавил он.
По материалам: Економічна Правда
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