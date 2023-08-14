В МВД рассказали детали новой процедуры регистрации авто в Украине — Finance.ua

В МВД рассказали детали новой процедуры регистрации авто в Украине Сегодня 08:02 — Личные финансы

В МВД рассказали детали новой процедуры регистрации авто в Украине

При покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.

Об упрощении процедуры регистрации новых транспортных средств в Украине рассказал в эфире Украинского радио первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Александр Карабиц.

Общая стоимость регистрации автомобиля — 785 грн, из них 278 грн стоят номерные знаки.

За покупателя все сделает сотрудник автосалона

С 6 августа 2023 г. упростилась процедура регистрации новых транспортных средств. Теперь, посетив автосалон, можно сразу получить и номерные знаки, и свидетельство о регистрации именно в автосалоне.

«Теперь можно обратиться непосредственно для покупки транспортного средства в автосалон и не обращаться после этого в территориальный сервисный центр, который именно регистрирует транспортное средство», — сообщает Карабиц.

А таких сервисных центров сейчас работает 148.

«Покупатель, желающий приобрести транспортное средство, обращается к любому дилеру в автосалон, выбирает авто, просит зарегистрировать его там же, потому что у него появилась сейчас такая возможность, оформляет все соответствующие документы, необходимые для регистрации: договор купли-продажи. Уплачивает средства за регистрацию, после чего формируется доверенность в Едином государственном реестре транспортных средств как в бумажном, так и в электронном виде», — объясняет он.

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Александр Карабиц говорит, что все документы затем сканируются в Единый государственный реестр транспортных средств, после чего представитель автосалона может непосредственно обратиться в сервисный центр и зарегистрировать транспортное средство. Если транспортное средство не будет двигаться по дорогам общего значения, не будет использоваться до регистрации, то даже можно отказаться от транзитных номерных знаков на красном фоне.

Все документы (паспорт, справка о месте регистрации, идентификационный код) владелец транспортного средства оставляет представителю автосалона, который затем регистрирует его в сервисном центре.

Можно подписать электронной цифровой подписью, говорит Александр Карабиц.

«Покупатель может подписать доверенность, которая загружается потом в Единый государственный реестр. А договор купли-продажи он должен подписать лично при приобретении транспортного средства. Все эти документы распечатываются и затем обращается в территориальный сервисный центр», — добавил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

Стоимость

Стоит такая регистрация 785 грн : 200 грн за админуслуги + 307 грн за бланк свидетельства о регистрации + 278 грн за номерные знаки.

Предоставляется услуга бронирования бесплатных и платных номерных знаков. Она заработала 7 августа этого года.

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«Можно зайти на сайт сервисного центра и посмотреть, какие есть в наличии номерные знаки. И если покупатель хочет определенную комбинацию цифр, тогда можно переходить в электронный кабинет водителя на сайте главного сервисного центра, выбрать там „электронные услуги“, активироваться через „Дія.Підпис“ или id.gov.ua, подписать это электронным ключом и заказать номерные знаки. Услуга обойдется в 360 грн», — отметил Карабиц.

Подержанное авто регистрируется через ЦПАУ

Подержанные машины можно зарегистрировать через ЦПАУ и через сервисный центр, отмечает Александр Карабиц.

Для этого необходимы продавец-покупатель, чтобы у них были документы, удостоверяющие личность, паспорт с местом регистрации, идентификационный код. Затем обращаются в территориальный сервисный центр, оформляют договор купли-продажи, подписывают его и регистрируют на покупателя.

Українське радіо По материалам:

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