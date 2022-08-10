В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер — Finance.ua

В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер Сегодня 10:42 — Личные финансы

В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер

С начала года средняя зарплата врача выросла более чем на 30% — до 24 150 грн, по сравнению с прошлогодним уровнем в 18 170 грн. В то же время средняя зарплата медицинской сестры повысилась с 13 800 до 16 010 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, еще в январе 2022 года Правительство установило размер базовой зарплаты медикам: не менее 20 000 гривен для врача и 13 500 гривен для медицинской сестры. Медики, работающие на полный рабочий день, не должны получать зарплату ниже этого уровня.

«Наши медики, почти полгода мужественно держащие свой медицинский фронт, должны быть обеспечены достойной заработной платой. Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы каждая больница в каждом регионе, даже на временно оккупированных территориях, имела ежемесячно средства, необходимые для выплат базовой зарплаты работникам. Также мы ввели пакет дофинансирования для медицинских учреждений, которые не способны за свой счет выплачивать достойную заработную плату медикам», — рассказал заместитель Министра здравоохранения Алексей Яременко.

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В этом году самые высокие средние зарплаты врача зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях — более 26 000 гривен.

Лидерами по уровню оплаты труда медработников стали Полтавская, Донецкая, Николаевская области и город Киев. В этих регионах средняя зарплата медицинских сестер колеблется от 16 000 до 18 000 гривен.

Заместитель Министра здравоохранения напомнил, что обеспечение медиков достойной заработной платой должно оставаться приоритетом № 1 для руководителя каждого медицинского учреждения. А формальный перевод на полставки медиков, фактически работающих полный рабочий день, с целью экономии средств — недопустим.

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