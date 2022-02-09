В Кабмине ввели новую формулу для определения зарплаты медикам

В Украине в 2022 году финансирование программы медицинских гарантий увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Также Кабмин ввел новую формулу для определения размера зарплаты медицинских работников, что должно обеспечить справедливую оплату труда работников больниц.

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«Роль главного врача медицинского учреждения сейчас существенно изменилась. Больница стала предприятием, которое зарабатывает средства и распоряжается ими. Руководители должны обеспечить справедливое начисление заработной платы. Однако иногда разница между зарплатой главного врача и других работников больницы достигает десятикратного размера», — отметил Немчинов.

Для сбалансированного подхода к определению размера зарплаты правительство определило такую формулу: должностной оклад руководителя учреждения здравоохранения не может превышать размер средней оплаты медработников более чем на 60%.

Министр также отметил важную роль местной власти в обеспечении населения качественными медицинскими услугами. Ведь именно местная власть выбирает руководителя медицинского учреждения и может вкладывать средства в больницу. Модернизированная больница получит возможность заключить договоры на большее количество пакетов программы медицинских гарантий и в конечном итоге получить больше средств от Национальной службы здоровья Украины.