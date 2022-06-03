В Минюсте объяснили, как будут конфисковывать имущество у коллаборантов — Finance.ua
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В Минюсте объяснили, как будут конфисковывать имущество у коллаборантов

Сегодня 14:38Казна и Политика
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Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью «Схемам» (проект Радио Свобода) рассказал об этапах конфискации активов лиц, поддержавших российскую военную агрессию против Украины и сотрудничавших с оккупантами.
По словам министра, процесс взыскания имущества в доход Украины пройдет в три этапа и будет предусматривать «быстрые производства».
Первый этап, говорит Денис Малюська — введение санкций по решению СНБО.
«Второй этап — это сбор Министерством юстиции письменных, официальных доказательств того, что действия лица подпадают под один из 22 критериев, определенных законом. Как только такие доказательства собраны, министерство обращается с заявлением в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с тем, чтобы активы такого лица отобрать, передать в доход государства. Третий этап — решение суда», — отметил Денис Малюська.
В Министерстве юстиции ожидают первые судебные процессы уже в ближайшие недели.
«И эти процессы будут быстрыми, потому что закон устанавливает короткие сроки для рассмотрения. Это будут быстрые производства. Важно также, что Высший антикоррупционный суд — это независимый суд, это реформированный суд, к которому высокое доверие у общества, поэтому мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение», — сказал министр.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в украинское санкционное законодательство. Тем самым Украина получила возможность конфисковывать средства, бизнес-активы и имущество тех, кто поддержал, содействовал и сотрудничал со страной-агрессором — российской федерацией.
По материалам: Радіо Свобода
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