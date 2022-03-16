В Минюсте напомнили, какие права имеют перемещенные лица — Finance.ua

В Минюсте напомнили, какие права имеют перемещенные лица

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Люди, которые сейчас меняют местожительство в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами.

Об этом напомнили в Министерстве юстиции.

Согласно Закону Украины «О безвозмездной правовой помощи», внутренне перемещенные лица имеют право на безвозмездную вторичную правовую помощь, заключающуюся в защите, осуществлении представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами, составлении документов процессуального характера.

А граждане Украины, обратившиеся с заявлением о постановке их на учет как внутренне перемещенных лиц, имеют право на представительство интересов по вопросам, связанным с получением справки о постановке на учет ВПЛ.

Введение военного положения не ведет к ограничениям прав субъектов на безвозмездную правовую помощь, гарантированных Законом Украины «О безвозмездной правовой помощи». Безвозмездная правовая помощь предоставляется в порядке и при наличии оснований, определенных законом.

Также отметим, что 13 марта внесены изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ. Теперь за справкой о постановке на учет ВПЛ каждый сможет обратиться не только в органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, но и к уполномоченному лицу общины, в ЦПАУ, а впоследствии — просто подать заявление через Портал Дія.

Уполномоченное лицо территориального общества/ЦПАУ после регистрации заявления формирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

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