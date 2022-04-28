В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях — Finance.ua
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В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях

Сегодня 14:02Личные финансы
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В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территорияхВ Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях
Людям, которым невозможно доставить пенсию по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, Правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в Ощадбанке.
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Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.
Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Сбербанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.
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Если человек не обратился в Ощадбанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.
Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.
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Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.
По материалам: Finance.ua
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