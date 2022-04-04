Новые правила для начисления пенсии в случае потери кормильца — ответ Лазебной

Сегодня 11:00 — Личные финансы

Пенсию при потере кормильца студенты дневной формы обучения будут получать без справки из учебного заведения.

Об этом сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, согласно которому детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, пенсия в случае потери кормильца назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без предоставления справки учебного заведения об обучении.

"В ближайшие месяцы около 10 тысяч детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, достигнут совершеннолетия, но продолжат обучение в заведениях профессионального и высшего образования. Они вправе продолжать получать эту пенсию. Но для этого необходимо предоставить справку из учебного заведения. Также, к сожалению, из-за военных действий, получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей в возрасте от 18 до 23 лет. Будут назначаться новые пенсии.

Для их назначения также требуется соответствующая справка. «Понятно, что сейчас получить такую справку часто физически невозможно или ее получение — лишний риск для ребенка. Поэтому мы наработали решение, согласно которому детям, у которых погибли родители или другие кормильцы, пенсия в случае потери кормильца будет назначаться и ее выплата будет продолжаться после достижения совершеннолетия без такой справки», — сообщила она.

Пенсионный фонд Украины будет самостоятельно получать данные об обучении на дневной форме в 2022 году из Единой государственной электронной базы по вопросам образования", — прокомментировала Марина Лазебная.

Соответствующее решение распространяется на назначение и выплату пенсии при потере кормильца согласно законам Украины:

• «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»

• «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»

• «О прокуратуре»

• «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

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