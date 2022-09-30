В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение пенсий в следующем году — Finance.ua
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В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение пенсий в следующем году

Личные финансы
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В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение пенсий в следующем году
В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение пенсий в следующем году
В 2023 году из-за войны вопрос о повышении пенсий будет непростым.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время всеукраинского телемарафона.
«В 2021 году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, и с 1 октября состоятся перерасчеты, связанные с ростом минимальной заработной платы — увеличивается минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей, достигших 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также других категорий. Следующий этап этого года предусмотрен с 1 декабря, когда увеличится прожиточный минимум», — сказал он.
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Минсоцполитики не гарантирует повышения пенсий в 2023 году — они не предусмотрены в бюджете. Финансирование армии, безопасности и обороны — приоритет номер один в бюджете.
«Но приоритет номер два — это все-таки социальные выплаты», ― добавил Музыченко.
Финансирование расходов на 2023 год составляет почти 800 млрд грн, и на пенсии уйдет более 25% — это 233 млрд грн.
Он добавил, что на 2023 год планируется общее повышение социальных стандартов на 5,4%, и это из-за неопределенности из-за войны.
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«Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить. Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения», — объясняет замглавы Минсоцполитики.
Напомним, что с 2023 года для ухода на пенсию меняется количество стажа для украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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