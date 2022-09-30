Как подтвердить стаж работы для получения пенсии: о чем идет речь в решении Кабмина — Finance.ua

Как подтвердить стаж работы для получения пенсии: о чем идет речь в решении Кабмина Сегодня 13:00

Кабинет Министров внес изменения в Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Порядок дополнен пунктом подтверждения стажа в оккупации и в зоне боевых действий.

Об этом сообщается в постановлении от 27 сентября 2022 г. № 1058

Согласно постановлению, основным документом, подтверждающим стаж работы за период до введения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного социального страхования (с 2004 года), является трудовая книжка.

При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается из других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Документы могут быть поданы в электронном виде с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа работы принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также выписки или справки, составленные на основе данных, имеющихся в системах предприятий, справки, выписки из приказов, личные счета и сведения на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Периоды работы лиц, занимающихся ведением личного крестьянского хозяйства, засчитываются в стаж работы при наличии платежных поручений, квитанций учреждений банков, документов, подтверждающих почтовый перевод, других документов об уплате страховых взносов или информации Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

Периоды ведения физическим лицом предпринимательской деятельности зачисляются в стаж работы при подтверждении документами об уплате страховых взносов.

Подтверждение стажа в оккупации и в зоне боевых действий

При отсутствии документов в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в районе проведения АТО или отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации, а также на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий, стаж устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии.

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