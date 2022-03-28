В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем

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В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кто из украинцев может считаться переселенцем в условиях войны, которую развязала россия.

Об этом она рассказала во время телемарафона.

По ее словам, вынужденным переселенцем может быть как переехавший в другой регион из-за войны, так тот, кто переселился в пределах области.

«Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области», — заявила Лазебная.

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