В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем Сегодня 09:01 — Личные финансы В Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может считаться вынужденным переселенцем Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кто из украинцев может считаться переселенцем в условиях войны, которую развязала россия.
Об этом она рассказала во время телемарафона.
По ее словам, вынужденным переселенцем может быть как переехавший в другой регион из-за войны, так тот, кто переселился в пределах области.
«Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области», — заявила Лазебная.
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