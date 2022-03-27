Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает — Finance.ua

Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает

Сегодня 16:04 — Личные финансы

Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает

Кабинет Министров Украины ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта.

Об этом говорится в правительственном постановлении от 24 марта 2022 № 353.

«Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы „є Підтримка“ является 31 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

Справка Finance.ua

На помощь от государства могут претендовать:

Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Как оформить заявление на помощь:

зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;

оформить заявку на получение помощи;

выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;

дождаться сообщения банка о начислении денег.

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