Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает — Finance.ua
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Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает

Сегодня 16:04Личные финансы
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Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекаетСрок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает
Кабинет Министров Украины ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта.
Об этом говорится в правительственном постановлении от 24 марта 2022 № 353.
«Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы „є Підтримка“ является 31 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Напомним, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

Справка Finance.ua

На помощь от государства могут претендовать:
  1. Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
  2. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.
Как оформить заявление на помощь:
  • зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;
  • оформить заявку на получение помощи;
  • выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
  • дождаться сообщения банка о начислении денег.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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