Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает — Finance.ua

Срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» истекает
Кабинет Министров Украины ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта.
Об этом говорится в правительственном постановлении от 24 марта 2022 № 353.
«Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы „є Підтримка“ является 31 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Напомним, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы «єПідтримка».
Справка Finance.ua
На помощь от государства могут претендовать:
Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Запорожская область;
Киевская область;
Киев;
Луганская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Сумская область;
Харьковская область;
Херсонская область;
Черниговская область.
Как оформить заявление на помощь:
зайти в программу «Дія» — раздел Услуги — «єПідтримка»;
оформить заявку на получение помощи;
выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;