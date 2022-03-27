Заявку на помощь на проживание переселенцы могут подать до 14 апреля — Лазебная

Сегодня 17:04 — Личные финансы

Заявку на помощь на проживание переселенцы могут подать до 14 апреля — Лазебная

Переселенцы могут подать заявку на помощь на проживание до 14 апреля.

Об этом сообщила в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Марина Лазебна.

«Помощь на проживание, которая будет предоставляться вторым этапом после регистрации, будет предоставляться полностью за март месяц. Но люди знают, что март месяц уже завершается и могут не успеть встать на учет. Поэтому мы продлили этот срок до 14 апреля», — указала Лазебна.

По словам министра, до этого времени можно подать соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получить помощь на проживание за полный месяц — март.

Напомним, министр социальной политики Украины ранее сообщала, что внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, могут получить помощь на проживание от государства объемом 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждое другое лицо.

Соответствующее решение было разработано Минсоцполитики и принято правительством.

Инфографика: Минсоцполитики

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