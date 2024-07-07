В Минфине сообщили, сколько средств поступило в бюджет за первое полугодие — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в бюджет за первое полугодие Сегодня 07:27 — Казна и Политика

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в бюджет за первое полугодие

Общий объем финансирования государственного бюджета Украины за январь-июнь 2024 года составляет 20,2 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте также Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила налоговая

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года внешнее финансирование составляет 13,8 млрд долларов США.

Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.

Выпуск ОВГЗ позволил привлечь в госбюджет в январе-июне 6,4 млрд долларов США в эквиваленте.

Читайте также Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов

За июнь объем внешнего финансирования увеличился за счет транша от ЕС в 1,9 млрд евро (более 2 млрд долларов США) в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Выпуск государственных облигаций позволил привлечь в госбюджет в июне 1,4 млрд долларов США.

В целом с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает 87,4 млрд долларов США, привлеченные средства от выпуска ОВГЗ — более 29 млрд долларов США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.