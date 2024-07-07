В Минфине сообщили, сколько средств поступило в бюджет за первое полугодие — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в бюджет за первое полугодие
Общий объем финансирования государственного бюджета Украины за январь-июнь 2024 года составляет 20,2 млрд долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года внешнее финансирование составляет 13,8 млрд долларов США.
Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.
Выпуск ОВГЗ позволил привлечь в госбюджет в январе-июне 6,4 млрд долларов США в эквиваленте.
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За июнь объем внешнего финансирования увеличился за счет транша от ЕС в 1,9 млрд евро (более 2 млрд долларов США) в рамках Инструмента Ukraine Facility.
Выпуск государственных облигаций позволил привлечь в госбюджет в июне 1,4 млрд долларов США.
В целом с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает 87,4 млрд долларов США, привлеченные средства от выпуска ОВГЗ — более 29 млрд долларов США.
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