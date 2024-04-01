В Минфине сообщили, сколько денег поступило в общий фонд госбюджета в марте — Finance.ua

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В Минфине сообщили, сколько денег поступило в общий фонд госбюджета в марте

Казна и Политика
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В Минфине сообщили, сколько денег поступило в общий фонд госбюджета в марте
В Минфине сообщили, сколько денег поступило в общий фонд госбюджета в марте
Как сообщает Минфин, 158,1 млрд грн поступило налогов, сборов и обязательных платежей в общий фонд государственного бюджета в марте 2024 года, по оперативным данным, по состоянию на 29 марта.
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По итогам марта поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 105,7 млрд грн.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 45,8 млрд гривен.
«Благодарим налогоплательщиков за вклад в поддержку Вооруженных Сил и финансовой стабильности страны», — отметили в Минфине.
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Напомним, дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.
В целом за 2023 год доходы госбюджета составляли 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,66 трлн. Из них грантовая международная помощь составила 425,4 млрд грн (из которых 400,5 млрд грн поступило от США).
Кассовые расходы госбюджета за прошлый год превысили 4 трлн грн, в том числе общего фонда — 3,03 трлн грн, или 98% росписи (по сравнению с 93% месяцем ранее).

Справка Finance.ua:

  • более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на выплаты украинским военным. Еще 20% - на закупку вооружения. Бюджет министерства можно условно разделить на три большие части. Первая и самая большая — денежное довольствие и боевые выплаты военным;
  • в первые месяцы текущего года крупнейшим источником финансирования Государственного бюджета Украины стали ОВГЗ. Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В ведомстве отмечено, что объем привлеченных средств от продажи облигаций внутреннего государственного займа составил 1,95 млрд долларов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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