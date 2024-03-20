В феврале расходы госбюджета выросли более чем на 80% — Finance.ua
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В феврале расходы госбюджета выросли более чем на 80%

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В феврале расходы госбюджета выросли более чем на 80%
В феврале расходы госбюджета выросли более чем на 80%
В феврале расходы из госбюджета составили 274,6 млрд гривен. Так, это на 82,8%, или на 124,4 миллиарда больше, чем в январе этого года (в январе, по данным Минфина, они составляли 150,2 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«За январь — февраль 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 424,8 млрд грн. В том числе в феврале было израсходовано 274,6 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Куда ушли деньги из бюджета

В структуре расходов больше всего направлено:
179,9 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале — 104 млрд грн) или 42,3% от общего объема расходов, затраченных за январь — февраль 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 137,4 млрд грн (в феврале — 80 млрд грн);
55 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 45,8 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. Среди них:
  • 21,7 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • 22,3 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
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89,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 47,6 млрд грн) или 21,1% от общего объема расходов. Среди них:
  • 42,5 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 23 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 9,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
35,6 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 26,1 млрд грн) или 8,4% от общего объема;
23,7 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 11,9 млрд грн) или 5,6% от общего объема.
По материалам:
Finance.ua
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