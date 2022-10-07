В Минфине пояснили, что является самым важным в проекте государственного бюджета на 2023 год — Finance.ua
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В Минфине пояснили, что является самым важным в проекте государственного бюджета на 2023 год

Казна и Политика
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В Минфине пояснили, что является самым важным в проекте государственного бюджета на 2023 год
В Минфине пояснили, что является самым важным в проекте государственного бюджета на 2023 год
Украина не может самостоятельно обеспечить все свои бюджетные нужды, поэтому ключевой фокус Министерства финансов смещен на работу с партнерами и донорами для привлечения средств для финансирования бюджета.
Об этом в интервью Forbes рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, это приоритет номер один, он определяет все другие приоритеты и все другие дискуссии, как по доходам и налоговой политике, так и по расходам.
«Дефицит и необходимость его финансирования являются ключевым условием выживания страны. В противном случае нам придется проводить сложные и непопулярные мероприятия по сокращению расходов или жить за счет эмиссии и других рисков, связанных с этим», — объясняет министр.
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Он отмечает, что Министерству финансов важно сохранить макростабильность в части обеспечения покрытия дефицита за счет привлечения средств.
«Мы справляемся. С начала войны мы привлекли более $19 млрд (от международных партнеров. — Ред.). До конца года при оптимистическом сценарии есть возможность привлечь еще $16 млрд. В таком случае это позволит нам перекрыть все наши потребности в части финансирования и закрыть этот год. 2023 год не выглядит лучше», — говорит Марченко.
Война будет продолжаться, военный бюджет будет составлять, как и сейчас, 50% расходов. Как и в этом году, будет важна работа с партнерами и донорами, которые поддерживают Украину.
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«Но стоит думать и говорить, что ситуация в мире резко изменилась. В начале войны экономики стран находились в достаточно нормальном состоянии. Сейчас же, в связи в том числе с агрессией рф против Украины мы видим снижение темпов роста, в частности в США и Еврозоне, Цены на энергоносители, которые являются одним из ключевых факторов турбулентности, это основной угрожающий тренд для всех стран. Выросли цены на продовольствие на 20%, что также связано с войной. Как следствие, в США, Великобритании, в Еврозоне мы видим сорокалетние максимумы инфляции — более 10%», — заявляет он.
Следствием этих экономических изменений могут стать политические кризисы и отставки правительств. Внутренние вызовы для них могут в конечном итоге стать существеннее внешних. Некоторые страны начинают проводить контрциклические мероприятия, например за счет введения налога на сверхприбыли, в первую очередь на энергетические предприятия.
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В развитых странах дискутируется flat rate, минимальная ставка налога на прибыль в 15%, чтобы предотвратить переток капитала в страны, которые хотят создать более привлекательные условия.
«Нам нужно обращать на это внимание. Учитывая еще то, что мы сейчас являемся кандидатами на членство в ЕС, мы не можем это игнорировать и внедрять резкие изменения в налоговой политике. Мы готовили бюджет на 2023 год, предусматривающий стабильную и неизменную налоговую базу». Нам важно показать, что мы можем самостоятельно собирать достаточное количество налогов для того, чтобы финансировать нашу армию, мы ведь не можем этого делать за счет грантов и донорских средств", — добавил Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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