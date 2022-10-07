Комитет Рады одобрил проект госбюджета на 2023 год — Finance.ua
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Комитет Рады одобрил проект госбюджета на 2023 год

Казна и Политика
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Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал одобрить законопроект о госбюджете на 2023 год в первом чтении.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя комитета Ярослав Железняк в своем канале в Telegram.
«Это текст по предложениям народных депутатов. Из 1270 правок приняли только 4 „балансовых“ (прямо прописанных в заключении Комитета)», — отметил нардеп.
Он уточнил, что учтенные Комитетом поправки предусматривают выделение 2 миллиарда гривен на Государственный фонд регионального развития, 1,3 млрд грн — на мероприятия в сфере защиты информационного пространства, 446 млн грн — на соцзащиту детей и семьи, а также 100 млн грн — на производство телепрограмм.
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«Все остальные правки идут с формулировкой «поручить правительству рассмотреть возможность», — добавил Железняк, уточнив, что рассмотрение законопроекта в зале парламента ожидается в ближайшие дни.
Напомним, народные депутаты подали 1270 поправок в проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Справка Finance.ua:

  • правительство Украины планирует привлечь в 2023 году $37,9 млрд на финансирование дефицита госбюджета и $13,6 млрд на восстановление, наибольший вклад, как ожидается — соответственно $18 млрд и $6,5 млрд — внесут США через USAID;
  • К слову, проект государственного бюджета на 2023 год разрабатывали, учитывая, что боевые действия могут продолжаться в течение всего года.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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