В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи

Казна и Политика
103
В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи
В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи
В этом году Украине каждый месяц требуется около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока G7, передает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте также
«В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — отметил министр финансов.
Он добавил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около $63 млрд с февраля 2022 года.
Читайте также
По словам Марченко, Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи.
Страны G7 и международные финансовые организации заверили в сохранении помощи.
«Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров — это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных», — отметил министр финансов.
Читайте также
Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов:
  • во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы;
  • во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.