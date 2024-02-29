В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи — Finance.ua

В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи
В этом году Украине каждый месяц требуется около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока G7, передает пресс-служба Министерства финансов.
«В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — отметил министр финансов.
Он добавил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около $63 млрд с февраля 2022 года.
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По словам Марченко, Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи.
Страны G7 и международные финансовые организации заверили в сохранении помощи.
«Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров — это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных», — отметил министр финансов.
Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов:
- во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы;
- во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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