В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи — Finance.ua

В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи

В этом году Украине каждый месяц требуется около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока G7, передает пресс-служба Министерства финансов.

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«В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — отметил министр финансов.

Он добавил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около $63 млрд с февраля 2022 года.

По словам Марченко, Министерство финансов предприняло необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности международной помощи.

Страны G7 и международные финансовые организации заверили в сохранении помощи.

«Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции. Помощь международных доноров — это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных», — отметил министр финансов.

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Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов:

во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы;

во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает , что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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