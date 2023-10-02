В Минэкономики рассказали, как планируют возвращать беженцев — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как планируют возвращать беженцев Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что для возвращения беженцев власти планируют развитие образования и медицины, а также программы обеспечения жильем.

Об этом чиновник сказал в интервью Укринформу

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«Люди — самый ценный актив страны, и, безусловно, возвращение наших граждан, как и привлечение талантов из других стран, необходимы для устойчивого роста. Для этого нужно создать условия, чтобы люди хотели жить в Украине и могли развиваться, строить карьеру, воспитывать детей и быть уверенными в будущем», — сказал он.

Так, власти планируют восстановить разрушенные больницы, обеспечить их качественным оборудованием и внедрять современные методы диагностики и лечения.

«Необходимо развивать программы физической и психологической реабилитации военных, системы перехода к гражданской жизни», — отметил Соболев.

Что касается обеспечения жильем, то правительство запустило программу єВідновлення. В то же время власти стремятся достичь стандартов жилья уровня стран ЕС, отметил Соболев.

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«В жилищной сфере есть очевидные проблемы — 80% домов построены еще в советское время. И хотя „панельки“ далеки от идеального представления о жилье, сотни тысяч украинцев из-за российских обстрелов остались совсем без крова. Разрушены или повреждены почти 8% жилищного фонда Правительство уже запустило программу єВідновлення для компенсации гражданам, и мы будем развивать и масштабировать эту программу. В фокусе внимания правительства будет имплементация принципов жилищной политики ЕС, в частности принципа доступности жилья для граждан. В то же время, мы должны привести стандарты и качество жилья к уровню стран ЕС», — рассказал чиновник.

Справка Finance.ua:

количество украинских беженцев, прибывших в Европу после начала полномасштабного вторжения, достигло 10 миллионов человек;

активнее всего принимают Польша, Венгрия и Чехия. Причем только в последней количество мигрантов из Украины составляет 440 тысяч человек, то есть 4% населения страны. Среди всех получателей временной защиты в ЕС граждане Украины составили более 98%. Из них женщины — 46,6%, дети — 34,2%, мужчины — 19,2%. Тьерри Бретон отмечает «неравномерное соотношение украинских беженцев с местным населением».

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Укрінформ По материалам:

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