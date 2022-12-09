В Минэкономики назвали среднюю цену на газ (инфографика) — Finance.ua

В Минэкономики назвали среднюю цену на газ (инфографика) Сегодня 12:00

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за ноябрь 2022 года. Стоимость составила 28 855,75 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 24,6% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает министерство

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Напомним, при смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Также переплату за поставку газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа.

Однако можно вернуть средства на свой счет. Для этого следует обратиться к прежнему поставщику газа и написать заявление. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно следует указать номер лицевого счета.

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потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств. Об этом сообщают эксперты ГазПравды. «В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования», — говорится в сообщении.

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