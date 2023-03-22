В Минагрополитики прогнозируют уменьшение урожая зерновых и увеличение масличных — Finance.ua

В Минагрополитики прогнозируют уменьшение урожая зерновых и увеличение масличных Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Министерство аграрной политики прогнозирует в этом году урожай пшеницы на уровне 16,6 миллионов тонн, в прошлом году он составил 20,5 миллионов тонн.

В этом году прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона — 19,8 млн га.

Площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была на 1 млн га меньше, чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

«Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая», — говорится в сообщении.

Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т.

В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн т (20,5 млн т в 2022 году), ячменя — 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурузы — 21,7 млн т (25,6 млн т) т).

Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году.

Економічна Правда По материалам:

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