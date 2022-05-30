В Минагрополитики подсчитали, сколько украинского зерна уже украли российские оккупанты — Finance.ua

В Минагрополитики подсчитали, сколько украинского зерна уже украли российские оккупанты

Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Россияне украли с временно оккупированных территорий Украины уже около полумиллиона тонн зерна.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

«Согласно информации из регионов, в частности от элеваторов, которые расположены на временно оккупированных территориях, видим, что около полумиллиона тонн зерна украдено. Это во всех временно оккупированных областях — Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой. Зерно направляется или на территорию россии, прежде всего из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, или на территорию Крыма из Запорожской и Херсонской областей», — отметил замминистра.

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По его словам, существует большой риск, что россияне похитят и зерно нового урожая озимой пшеницы, которую украинские фермеры успешно посеяли в мирное время осенью 2021 года.

«Мы надеемся, что до начала сбора, который в южных регионах начнется буквально через несколько недель, все же удастся победить и деоккупировать эти территории, потому что при других обстоятельствах поведение оккупантов указывает на высокую вероятность просто прямых краж этого зерна», — подчеркнул Высоцкий.

По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Справка Finance.ua:

об этом заявил Президент Владимир Зеленский 27 мая во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia;

экономист объяснил, как война в Украине изменит ситуацию с продовольствием в мире.

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