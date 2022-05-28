Аграрии засеяли зерновыми культурами 78% площадей от показателя прошлого года — Finance.ua

Аграрии засеяли зерновыми культурами 78% площадей от показателя прошлого года

Сегодня 21:31 — Аграрный рынок

Сельскохозяйственные предприятия засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами площади на уровне 78% от показателей прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Посевная в Украине продолжается, яровой пшеницы посеяно 98,5% от показателей прошлого года, 95% площадей прогнозируемых под яровой рапс уже засеяны. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы. В целом сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен на 78% от показателей прошлого года. Винницкая, Волынская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области увеличили площади посева яровой пшеницы от 5% до 10%», — говорится в сообщении.

На 26 мая прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,5 тыс. га, что на 2 757,8 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

По данным структурных подразделений, сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

Всеми категориями хозяйств посеяно:

— яровой пшеницы на площади 189,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 175,4 тыс. га);

— ярового ячменя — на 928,4 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 1337 тыс. га);

— ярового рапса — на 31,7 тыс. га (всего засеяно в 2021 году 33,2 тыс. га);

— овса — на 156,9 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 177,9 тыс. га);

— гороха — на 125,9 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 231,1 тыс. га);

— гречихи — на 57,7 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 51,3 тыс. га);

— проса — на 41,3 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 78,1 тыс. га);

— кукурузы — на 4405 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 5140,1 тыс. га);

— сахарной свеклы — на 182,1 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 224,7 тыс. га);

— подсолнечника — на 4267,9 тыс. га (ориентировочно за этот период в 2021 году было засеяно 6123,4 тыс. га);

— сои — на 1151,7 тыс. га (за этот период в 2021 году было засеяно 1219,2 тыс. га);

— картофеля посажено на площади 1 106,9 тыс. га (всего засажено в 2021 году 1 283,1 тыс. га).

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