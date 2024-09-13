В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель — Finance.ua

В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель
Очень низких цен на овощи в Украине в этом году не ожидается. На стоимость будут влиять затраты на хранение.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию, организованную Центр экономической стратегии (ЦЭС).
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«Мы в принципе по большинству овощных культур имеем собственное обеспечение. Нет перепроизводства, поэтому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима», — сказал он.
Высоцкий заявил, что значительного импорта или экспорта не предвидится «плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком».
«Не будет таких экстрацен, как в 2022-м, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожья. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось», — добавил чиновник.
Высоцкий напомнил, что цены на овощи будут традиционно повышаться до весны из-за расходов на хранение. По его словам, электричество будет дорогим, поэтому влияние затрат будет больше, чем в предыдущем году.
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