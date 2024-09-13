В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель

Личные финансы
26
В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель
В Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель
Очень низких цен на овощи в Украине в этом году не ожидается. На стоимость будут влиять затраты на хранение.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию, организованную Центр экономической стратегии (ЦЭС).
Стабильный доход с депозита — это легче, чем кажется. Выберите вариант под себя с помощью каталога Finance.ua.
«Мы в принципе по большинству овощных культур имеем собственное обеспечение. Нет перепроизводства, поэтому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима», — сказал он.
Высоцкий заявил, что значительного импорта или экспорта не предвидится «плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком».
«Не будет таких экстрацен, как в 2022-м, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожья. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось», — добавил чиновник.
Высоцкий напомнил, что цены на овощи будут традиционно повышаться до весны из-за расходов на хранение. По его словам, электричество будет дорогим, поэтому влияние затрат будет больше, чем в предыдущем году.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.