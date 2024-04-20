В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group Сегодня 07:02 — Энергетика

В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group

Портал EnergyMap отмечает, по сравнению с февралем, в марте Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,4 раза — до 154,1 тыс. МВт-ч, импорт в 2 раза — до 168,3 тыс. МВт-ч.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

«В марте Украина экспортировала рекордный за 17 месяцев объем электроэнергии, впрочем, ракетные обстрелы заставили активизировать импорт во второй половине месяца. Удалось экспортировать в 2,4 раза больше, чем в феврале, а именно: 154,1 тыс. МВт-ч», — говорится в сообщении.

Куда экспортировали электроэнергию:

в Польшу — 41% экспорта (63,8 тыс. МВт-ч.);

в Венгрию — 24% (36,7 тыс. МВт-ч.);

в Румынию — 13% (20,4 тыс. МВт-ч.);

в Молдову — 12% (18,6 тыс. МВт-ч.);

в Словакию — 10% (14,7 тыс. МВт-ч.).

Импорт электроэнергии в марте 2024 года по сравнению с февралем вырос вдвое — до 168,3 тыс. МВт-ч.

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Откуда импортировали электроэнергию:

из Венгрии поступило 40% (66,8 тыс. МВт-ч);

из Румынии — 24% (40,5 тыс. МВт-ч.);

из Словакии — 23% (38,4 тыс. МВт-ч);

из Польши — 8% (13,2 тыс. МВт-ч.);

из Молдовы — 5,6% (9,4 тыс. МВт-ч.).

Напомним, с 1 июля «Укрэнерго» сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

Укрінформ По материалам:

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