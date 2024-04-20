В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group

Энергетика
13
В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group
В марте украинский экспорт электроэнергии увеличился в несколько раз — DiXi Group
Портал EnergyMap отмечает, по сравнению с февралем, в марте Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,4 раза — до 154,1 тыс. МВт-ч, импорт в 2 раза — до 168,3 тыс. МВт-ч.
Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.
Читайте также
«В марте Украина экспортировала рекордный за 17 месяцев объем электроэнергии, впрочем, ракетные обстрелы заставили активизировать импорт во второй половине месяца. Удалось экспортировать в 2,4 раза больше, чем в феврале, а именно: 154,1 тыс. МВт-ч», — говорится в сообщении.

Куда экспортировали электроэнергию:

  • в Польшу — 41% экспорта (63,8 тыс. МВт-ч.);
  • в Венгрию — 24% (36,7 тыс. МВт-ч.);
  • в Румынию — 13% (20,4 тыс. МВт-ч.);
  • в Молдову — 12% (18,6 тыс. МВт-ч.);
  • в Словакию — 10% (14,7 тыс. МВт-ч.).
Импорт электроэнергии в марте 2024 года по сравнению с февралем вырос вдвое — до 168,3 тыс. МВт-ч.
Читайте также

Откуда импортировали электроэнергию:

  • из Венгрии поступило 40% (66,8 тыс. МВт-ч);
  • из Румынии — 24% (40,5 тыс. МВт-ч.);
  • из Словакии — 23% (38,4 тыс. МВт-ч);
  • из Польши — 8% (13,2 тыс. МВт-ч.);
  • из Молдовы — 5,6% (9,4 тыс. МВт-ч.).
Напомним, с 1 июля «Укрэнерго» сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.