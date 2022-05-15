В мае ягоды будут рекордно дешевыми — Finance.ua

В мае ягоды будут рекордно дешевыми

Сегодня 22:01 — Аграрный рынок

В Украине продолжают дешеветь тепличные ягоды. В частности, земляника садовая за последнюю неделю подешевела на 36%. Вскоре на рынке появится также ягода из-под агроволокна. Это приведет к продолжению рекордного снижения цен на садовую землянику, сообщает SEEDS

«Только за последнюю неделю цены на землянику садовую в Украине упали в среднем на 36%. Еще накануне прошлых выходных землянику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле чем за 100-130 грн за килограмм ($3,42-4,44/кг), но уже в начале текущей недели, когда южные регионы массово начали уборку ягоды с летних теплиц, цены на землянику садовую сразу упали до 50-100 грн за килограмм ($1,71-3,42/кг)», — отмечают аналитики портала EastFruit.

Стоит отметить, что это только начало ценопада. На следующей неделе начнется массовый сбор урожая ягоды из-под агроволокна. Как следствие, предложение садовой земляники существенно возрастет. Спрос же в этом году, в том числе из-за выезда из страны 5 млн граждан, заметно уменьшился. Поэтому большинство игроков рынка прогнозируют дальнейшее снижение цены на ягоду.

Что касается ситуации на рынке овощей, то далеко не все украинцы сейчас могут попробовать овощи борщового набора нового урожая из-за того, что традиционно сезон для большинства из них начинается на Херсонщине, которая сегодня полностью оккупирована. В ближайшее время на украинском рынке появятся морковь, свекла, лук нового урожая из Николаевской и Одесской областей, однако цены на эту продукцию будут значительно выше, чем в прошлом году.

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